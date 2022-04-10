Себастьян Феттель о форме «Астон Мартин»: «Хуже быть уже не может»

Пилот «Астон Мартин» объяснил аварию на .

Феттель согласился с тем, что на сход повлияли особенности болида и отсутствие километража, но признал и собственный просчет.

«Я старался выжать из машины все. Оглядываясь назад, можно сказать, что я перестарался. Когда я потерял управление, шансов вернуться на трассу не осталось», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1», проводивший первый этап после перенесенного ковида.

По мнению Феттель, провальный старт сезона говорит о том, что «Астон Мартин» может двигаться лишь вверх:

«Все осложнилось из-за отсутствия наката: мы потеряли время, работая над болидом, потом в субботу утром случилась авария.

Но я уверен, что ситуация улучшится. Хуже быть уже не может».

«Астон Мартин» остается единственной командой, не заработавшей в 2022 году ни одного очка.

«Астон Мартин» не зарабатывает очки 5 Гран-при подряд. Такого в истории команды из Сильверстоуна не было с 2009 года

Шумахер притормозил у разбитого болида Феттеля: проверял, в порядке ли старый друг семьи после жесткой аварии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram