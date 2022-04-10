Себастьян Феттель о форме «Астон Мартин»: «Хуже быть уже не может»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель объяснил аварию на Гран-при Австралии.
Феттель согласился с тем, что на сход повлияли особенности болида и отсутствие километража, но признал и собственный просчет.
«Я старался выжать из машины все. Оглядываясь назад, можно сказать, что я перестарался. Когда я потерял управление, шансов вернуться на трассу не осталось», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1», проводивший первый этап после перенесенного ковида.
По мнению Феттель, провальный старт сезона говорит о том, что «Астон Мартин» может двигаться лишь вверх:
«Все осложнилось из-за отсутствия наката: мы потеряли время, работая над болидом, потом в субботу утром случилась авария.
Но я уверен, что ситуация улучшится. Хуже быть уже не может».
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