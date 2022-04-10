«Астон Мартин» не зарабатывает очки 5 Гран-при подряд. Такого в истории команды из Сильверстоуна не было с 2009 года

Пилоты «Астон Мартин» и Ланс Стролл не попали в топ-10 по итогам Гран-при Австралии.

Стролл финишировал 12-м в гонке, а Феттель сошел. Таким образом, британская команда не заработала очки ни в одной из трех гонок сезона-2022. Также «Астон Мартин» оказывался за пределами очковой зоны и по итогам двух заключительных этапов прошлого года.

Такого неудачного периода у команды не было 13 лет. Тогда команда из Сильверстоуна называлась и заработала ноль очков за первые 11 этапов сезона-2009, после чего Джанкарло Физикелла финишировал вторым на Гран-при Бельгии.

остался единственной командой, еще не попадавшей в топ-10 в 2022 году. В Мельбурне Алекс Албон финишировал десятым и принес первое очко.

Напомним, что Себастьян Феттель не выступал в двух первых гонках сезона-2022 из-за коронавируса – его заменял .

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