Феттель разбил болид в практике перед Гран-при Австралии

Гонщик попал в аварию в третьей сессии свободных заездов в Мельбурне.

Себастьян врезался в ограждение в девятом повороте и повредил переднюю часть машины. Пилот покинул место происшествия на заднем сиденье скутера. Сессию остановили красными флагами.

Накануне Феттель частично пропустил первую тренировку и полностью вторую из-за технических проблем.

У «Астон Мартин» остается не так много времени, чтобы восстановить переднюю подвеску – квалификация стартует в 9:00 по московскому времени.

Феттель проехал на мопеде по треку «Ф-1» после поломки болида – и заплатил штраф в 5000 евро. А надо было взять пассажиром работника трека

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