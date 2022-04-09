MotoGP. Гран-при Америк. Квалификация. Мартин взял поул, байки «Дукати» заняли первые 5 мест, Куартараро – 6-й, Марк Маркес – 9-й

Гонщик «Прамак-Дукати» Хорхе Мартин выиграл квалификацию к Гран-при Америк.

Мартин опередил Джека Миллера, Франческо Баньяю, Жоана Зарко и Энеа Бастианини, также выступающих на байках «Дукати». Таким образом, итальянский производитель занял первые пять мест на стартовой решетке.

Вернувшийся в строй лидер «Хонды» Марк Маркес показал девятое время. Действующий чемпион Фабио Куартараро («Ямаха») стал шестым, а лидер чемпионата Алеш Эспаргаро ( ) не пробился во второй сегмент и начнет гонку с 13-й позиции.

Гран-при Америк

Трасса Америк, Остин

9 апреля 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 2.02,039

2. Джек Миллер («Дукати») +0,003

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,128

4. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,531

5. Энеа Бастианини («Грезини») +0,539

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,595

7. Алекс Ринс («Сузуки») +0,655

8. Хоан Мир («Сузуки») +0,908

9. Марк Маркес («Хонда») +0,999

10. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +1,015

11. Лука Марини («ВР46») +1,020

12. Пол Эспаргаро («Хонда») +1,057

13. Алеш Эспаргаро («Априлия») – не прошел во второй сегмент

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