Все гонщики с Большим шлемами с 2011 года брали титул «Ф-1» в тот же сезон. В Австралии Шлем завоевал Леклер

Шарль Леклер завоевал свой первый Большой шлем «Ф-1» на Гран-при Австралии.
Монегаск стартовал с поула, выиграл Гран-при, лидировал всю дистанцию и показал лучший круг в гонке.
Все гонщики с 2011 года, которым покорялось данное достижение, становились чемпионами в тот же сезон.
Льюис Хэмилтон – лидер по данному показателю среди действующих пилотов. После перехода в «Мерседес» он шесть раз брал Большой шлем в 2014, 2015, 2017 и 2019 годах. В каждом из этих сезонов Льюис становился чемпионом. Экс-напарник Хэмилтона Нико Росберг выиграл титул в 2016-м, дважды по ходу года взяв шлем.
Четыре Шлема на счету Себастьяна Феттеля. Все они относятся к периоду с 2011 по 2013 год, когда немец был чемпионом в составе «Ред Булл». Наконец, Макс Ферстаппен выиграл титул в 2021 году, предварительно взяв Шлем на Гран-при Австрии.
Единственный из действующих гонщиков, не поддержавший традицию – Фернандо Алонсо. Испанец в доминирующем стиле выиграл Гран-при Сингапура, но проиграл титул в составе «Феррари». Это случилось в 2010 году.
Леклер взял первый в карьере Большой шлем «Формулы-1»
Леклер внезапно уезжал от любого из «Ред Булл» без труда. Куда делась скорость Ферстаппена на прямых? Почему он даже не атаковал?
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