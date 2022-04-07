Совет директоров «Фольксвагена» официально одобрил план участия в «Формуле-1» брендами «Ауди» и «Порше» (RacingNews365)

Совет директоров концерна «Фольксваген» официально одобрил программу участия в «Формуле-1».
Как сообщает нидерландское издание RacingNews365 со ссылкой на свои источники в «Ауди», компания нацелена на полноценное участие в «Формуле-1». И что оценка развития проекта вступила в финальную стадию.
В «Ауди» хотят дождаться окончательного формирования нового моторного и технического регламента, на который «Формула-1» должна перейти с 2026 года.
При этом наиболее вероятным считается вариант, при котором «Ауди» будет выступать в «Формуле-1» своей командой. Как ранее сообщал ряд изданий, в «Ауди» уже сделали предложение о покупке команды «Макларен».
В то же время бренд «Порше» с высокой долей вероятности будет представлен в «Формуле-1» в качестве поставщика двигателей. Компания может стать техническим партнером «Ред Булл» и стороны уже ведут переговоры.
«Ауди» увеличила предложение по покупке «Макларена» до $718 млн (Bloomberg)
В «Фольксвагене» приняли решение об участии в «Формуле-1» (ESPN)
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