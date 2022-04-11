Индикар. Грожан взял первый подиум в 2022-м, Ньюгарден выиграл гонку в Лонг-Бич

Гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл гонку «Индикара» в Лонг-Бич.

Победа стала для Ньюгардена второй подряд – ранее он оказался сильнейшим на «овале» в Техасе. Джозеф опередил экс-пилота «Формулы-1» («Андретти») и действующего чемпиона Алекса Палоу («Чип Гэнасси»), которые заняли второе и третье места.

Грожан завоевал свой четвертый подиум в и первый – в 2022 году.

Пилот Колтон Херта, стартовавший с поула, завершил гонку аварией.

Ньюгарден заработал за три гонки 118 очков и возглавил чемпионат, обогнав своего напарника Скотта Маклафлина (113 баллов). В топ-5 также входят Палоу (103), пилот Уилл Пауэр (102) и гонщик «Чип Гэнасси» (83). Грожан располагается на шестой строчке с 75 очками.

«Формула-1» – быстрейшие гонки планеты, а кто следом? Японский полигон моторов, американские Гран-при, и только за ними «Ф-2»

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