Феттель оштрафован на 5000 евро за несанкционированную поездку на скутере после первой практики перед Гран-при Австралии

ФИА приняла решение оштрафовать Себастьяна Феттеля на 5000 евро. Причиной штрафа стало нарушение протокола гонщиком «Астон Мартин» по ходу пятничных свободных заездов.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» остановил болид на треке из-за задымления во время первой практики перед Гран-при Австралии. Дождавшись окончания сессии, Себастьян совершил круг на мопеде, приветствуя болельщиков.
При этом Феттель заявил, что получил разрешение на подобные действия.
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