Феттель оштрафован на 5000 евро за несанкционированную поездку на скутере после первой практики перед Гран-при Австралии

ФИА приняла решение оштрафовать на 5000 евро. Причиной штрафа стало нарушение протокола гонщиком по ходу пятничных свободных заездов.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» остановил болид на треке из-за задымления во время первой практики перед . Дождавшись окончания сессии, Себастьян совершил круг на мопеде, приветствуя болельщиков.

При этом Феттель заявил, что получил разрешение на подобные действия.

Себастьян Феттель: «Обидно терять время в практиках. Я здесь не ради того, чтобы пилотировать скутер»

ФИА расследует заезд Феттеля на мопеде после 1-й практики

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram