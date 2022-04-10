Макс Ферстаппен: «Мы в километрах позади «Феррари», сейчас даже думать не хочу о борьбе за титул»

Пилот остался разочарован сходом с дистанции Гран-при Австралии.

После финиша Ферстаппен заявил, что в данный момент не видит смысла в разговорах о возможной борьбе за титул, учитывая ненадежность болида.

По итогам гонки в Мельбурне Ферстаппен занимаешь лишь 6-е место в общем зачете, отставая от лидирующего Леклера на 56 очков.

«Мы действительно в километрах позади ( ), так что в данный момент я даже думать не хочу о борьбе за титул. Гораздо важнее для нас просто добираться до финиша гонок.

Сегодня просто был в целом плохой для нас день, у нас не было темпа. Я просто старался беречь шины и доехать до конца гонки. Потому что с одной стороны второе место должно было легко нам достаться, а с другой смысла бороться с Шарлем не было никакого, потому что я даже не мог на него как-то надавить.

Но в итоге мы даже не смогли добраться до финиша – что, разумеется, очень расстраивает и для нас неприемлемо», – рассказал Ферстаппен.

Леклер выиграл Гран-при Австралии. Ферстаппен и Сайнс сошли

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