Формула Е. Рим. Эванс одержал вторую победу подряд, Вернь – 2-й, Фряйнс – 3-й

Гонщик «Ягуара» Митч Эванс одержал вторую победу подряд в сезоне «Формулы Е» 2022 года. Эванс выиграл обе гонки серии в Риме.

Второе место на пятом этапе сезона занял Жан-Эрик Вернь («Течита»), а третьим стал Робин Фряйнс («Энвижн»). В самом конце заезда на трассе появилась машина безопасности, а после возобновления гонки у пилотов была возможность проехать только один круг в боевом режиме.

Формула Е

Этап 5

Рим, Италия

10 апреля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Митч Эванс («Ягуар») – 27 кругов

2. Жан-Эрик Вернь («Течита») +0,584

3. Робин Фряйнс («Энвижн») +1,606

4. Андре Лоттерер («Порше») +2,093

5. Стоффель Вандорн («Мерседес») +2,756

6. Паскаль Верляйн («Порше») +4,655

7. Оливер Терви («Нио») +7,097

8. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,680

9. Себастьян Буэми («Ниссан-Дамс») +8,796

10. Оливер Эскью («Андретти») +10,429

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