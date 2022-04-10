Формула Е. Рим. Эванс одержал вторую победу подряд, Вернь – 2-й, Фряйнс – 3-й

Гонщик «Ягуара» Митч Эванс одержал вторую победу подряд в сезоне «Формулы Е» 2022 года. Эванс выиграл обе гонки серии в Риме.
Второе место на пятом этапе сезона занял Жан-Эрик Вернь («Течита»), а третьим стал Робин Фряйнс («Энвижн»). В самом конце заезда на трассе появилась машина безопасности, а после возобновления гонки у пилотов была возможность проехать только один круг в боевом режиме.
Формула Е
Этап 5
Рим, Италия
10 апреля 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Митч Эванс («Ягуар») – 27 кругов
2. Жан-Эрик Вернь («Течита») +0,584
3. Робин Фряйнс («Энвижн») +1,606
4. Андре Лоттерер («Порше») +2,093
5. Стоффель Вандорн («Мерседес») +2,756
6. Паскаль Верляйн («Порше») +4,655
7. Оливер Терви («Нио») +7,097
8. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,680
9. Себастьян Буэми («Ниссан-Дамс») +8,796
10. Оливер Эскью («Андретти») +10,429