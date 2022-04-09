Формула Е. Рим. Эванс выиграл 4-й этап сезона, Фряйнс – 2-й, Вандорн – 3-й

Гонщик «Ягуара» Митч Эванс принес команде первую победу в сезоне. Эванс одержал победу в первой гонке «Формулы Е» в Риме.

Вторым финишировал Робин Фряйнс («Энвижн»), а третьим Стоффель Вандорн («Мерседес»).

Формула Е

Этап 4

Рим, Италия

9 апреля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Митч Эванс («Ягуар») – 27 кругов

2. Робин Фряйнс («Энвижн») +5,703

3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +6,966

4. Жан-Эрик Вернь («Течита») +7,553

5. Сэм Берд («Ягуар») +7,877

6. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +8,971

7. Эдоардо Мортара («Вентури») +13,356

8. Паскаль Верляйн («Порше») +14,216

9. Ник Кэссиди («Энвижн») +14,543

10. Андре Лоттерер («Порше») +19,339

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