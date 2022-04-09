Формула Е. Рим. Эванс выиграл 4-й этап сезона, Фряйнс – 2-й, Вандорн – 3-й

Гонщик «Ягуара» Митч Эванс принес команде первую победу в сезоне. Эванс одержал победу в первой гонке «Формулы Е» в Риме.
Вторым финишировал Робин Фряйнс («Энвижн»), а третьим Стоффель Вандорн («Мерседес»).
Формула Е
Этап 4
Рим, Италия
9 апреля 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Митч Эванс («Ягуар») – 27 кругов
2. Робин Фряйнс («Энвижн») +5,703
3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +6,966
4. Жан-Эрик Вернь («Течита») +7,553
5. Сэм Берд («Ягуар») +7,877
6. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +8,971
7. Эдоардо Мортара («Вентури») +13,356
8. Паскаль Верляйн («Порше») +14,216
9. Ник Кэссиди («Энвижн») +14,543
10. Андре Лоттерер («Порше») +19,339