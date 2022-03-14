Россия без трансляций «Ф-1», Магнуссен в «Хаасе», Мазепин под санкциями ЕС и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий в «Формуле-1» за последнюю неделю.

1. «Ф-1» разорвала контракт с «Матч ТВ» и ограничит доступ к F1 TV для болельщиков из России. Генпродюсер канала назвал решение «очередным политизированным шагом западных коллег».

2. Магнуссен вернулся в «Ф-1» и занял место Мазепина в «Хаасе».

3. «Уралкалий» потребовал от «Хааса» вернуть спонсорские средства за сезон-2022.

4. Никита Мазепин попал в санкционный список ЕС. Компанию экс-пилоту «Хааса» составит его отец Дмитрий Мазипин, который уже продал контрольный пакет «Уралхима». Кроме этого, экс-пилот «Ф-1» основал фонд для поддержки спортсменов «Мы соревнуемся как один».

5. Гасли показал лучшее время в первый день предсезонных тестов в Бахрейне, Магнуссен – во второй, Ферстаппен – в третий. Макс стал быстрейшим в сводной таблице тестов, а «Мерседес» проехал больше всех кругов.

6. «Хаас» представил расцветку на сезон-2022 без триколора, «Макларен» обновил ливрею.

7. Феттель представил шлем в желто-синих цветах и словами песни Леннона Imagine. Ливрею пришлось модифицировать из-за крошечного флага частично признанного государства.

8. Риккардо заболел коронавирусом и пропустил тесты. Даниэля могут заменить Вандорн, де Врис или ди Реста, если он не восстановится к Гран-при Бахрейна, но самый интересный претендент на место в «Макларене» – Пиастри.

9. «Ф-1» продолжит гоняться в Имоле до 2025 года.

Ключевые цитаты

Ферстаппен о болиде «Мерседеса»: «Уродливый, не правда ли?»

Льюис Хэмилтон: «Из того, что я видел – на Гран-при Бахрейна «Феррари» сделает дубль. Может, выиграет «Ред Булл»

Никита Мазепин: «Даже не было времени согласиться на условия письма ФИА, в «Хаасе» меня просто уволили»

Джордж Расселл: «Ред Булл» и «Феррари» на шаг впереди «Мерседеса»

🔔 Гонки в ближайшую неделю

1. Гран-при Бахрейна «Ф-1» (18-20 марта).

2. Стартовые этапы «Формулы-2» и «Формулы-3» в Бахрейне (18-20 марта).

3. Гран-при Индонезии MotoGP (18-20 марта).

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