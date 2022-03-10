Генпродюсер «Матч ТВ» о разрыве контракта с «Ф-1»: «Очередной политизированный шаг со стороны западных коллег»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» подтвердил разрыв контракта с «Формулой-1».

«Формула-1» расторгла соглашение с «Матч ТВ» по формальному признаку.

Телеканал «Матч ТВ» получил уведомление о расторжении соглашения о показе «Формулы-1».

К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны. Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег и надеемся, что многочисленные поклонники автоспорта в России еще увидят «Ф-1» на большом экране и с комментариями нашего голоса – , – написал Тащин в своем телеграм-канале.

«Ф-1» разорвала контракт с «Матч ТВ» и запретит доступ к F1 TV из России (RacingNews365)

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