Феттель убрал флаг Северного Кипра со шлема после жалобы Автомобильной ассоциации Кипра

Гонщику Себастьяну Феттелю пришлось слегка изменить шлем перед заключительным днем тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Ранее Феттель представил шлем в желто-синей расцветке. В нижней части расположилось огромное количество крошечных флагов государств. Среди них оказался и флаг Турецкой Республики Северного Кипра – страны, существование которой признается только Турцией.

Автомобильная ассоциация Кипра, действующая под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА), пожаловалась в ФИА на действия Феттеля. Она призвала Себастьяна убрать флаг Северного Кипра, а Федерацию – оштрафовать пилота и его команду.

Как сообщил представитель «Астон Мартин», четырехкратный чемпион «Ф-1» убрал спорный флаг. Студия Jens Munser Designs извинилась за то, что не проверила каждый из более чем 250 флагов, использованных при создании ливреи.

Феттель представил шлем с сине-желтой расцветкой и словами песни Леннона Imagine

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