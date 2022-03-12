Андреас Зайдль: «Риккардо при необходимости заменят резервисты «Мерседеса» или ди Реста»

Андреас Зайдль сообщил, кем заменит в случае необходимости.

Пилот «Макларена» полностью пропустил вторые предсезонные тесты из-за коронавируса, но должен восстановиться к . Если этого не случится, Даниэля может заменить один из резервистов – или Ник де Врис. Другим потенциальным сменщиком Риккардо является экс-пилот «Формулы-1» Пол ди Реста.

«Я уверен, что Даниэль будет в форме к следующим выходным. Ему уже лучше, но, как вы понимаете, нужно несколько дней для восстановления.

У нас соглашение с «Мерседесом», мы можем использовать их резервных гонщиков. Кроме этого, Пол ди Реста тоже наготове в случае необходимости. Но, повторюсь, мы ожидаем возвращения Даниэля на следующей неделе», – заявил руководитель .

Первый этап сезона состоится с 18 по 20 марта.

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