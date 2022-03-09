«Уралкалий» потребовал от «Хааса» вернуть спонсорские средства за сезон-2022

Компания «Уралкалий» выпустила официальное заявление в связи с расторжением спонсорского контракта с командой «Хаас».

Инициатором разрыва, согласно заявлению, было руководство команды «Хаас», а контракт был прекращен в одностороннем порядке. В результате разрыва соглашения потерял место в «Формуле-1», а «Уралкалий» перестал быть титульным спонсором команды.

«Уралкалий» намерен защищать свои интересы в соответствии с применимыми правовыми процедурами и оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство, требовать возмещения убытков и возврата значительных сумм, уплаченных «Уралкалием» за сезон «Формулы-1» 2022 года.

Поскольку большая часть спонсорского финансирования за сезон-2022 уже передана «Хаасу», а команда расторгла спонсорское соглашение перед первой гонкой сезона, в «Хаасе», таким образом, не выполнили свои обязательства перед «Уралкалием».

«Уралкалий» требует немедленного возмещения сумм, полученных . Возвращенные средства и оставшаяся часть спонсорского финансирования будут использованы для создания фонда поддержки спортсменов «Мы соревнуемся как один», – говорится в заявлении компании.

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