Никита Мазепин: «Даже не было времени согласиться на условия письма ФИА, в «Хаасе» меня просто уволили»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал потерю места в , заявив, что решение о разрыве контракта команда приняла в одностороннем порядке.

«Я планировал и намеревался выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального спортсмена. Именно такое разрешение изначально дала – и я бы без каких-либо проблем согласился на эти условия.

Однако, буквально за ночь до того, как мой контракт был разорван, от ФИА пришло дополнительное письмо. И мы как раз занимались изучением этого письма, потому что условий в нем было очень много. А на следующее утро я получил извещение о разрыве контракта.

У меня даже не было времени на то, чтобы согласиться на условия второго письма ФИА, меня просто уволили. И узнал я об этом в тот же самый момент, когда был выпущен официальный пресс-релиз.

Знаете, я еще довольно молод, мне 23 года – так что да, к такому я не был готов. Не было ни одного намека на то, что это случится, никто не обратился ко мне со словам поддержки. Ну, знаете, не сказал что-то вроде: «Понимаешь, мы приняли вот такое решение. Официально о нем будет объявлено через 15 минут. Просто будь готов к этому». Да, мне писало много людей, и обо всем я узнал одновременно со всеми остальными.

Я не общался с с того момента, как мы провели последний день тестов в Барселоне. Гюнтер не предоставил мне никакой информации о том, какое решение собирается принять команда. За исключением информации, которую он сообщал моему менеджеру вплоть до 4 марта.

А потом вышел пресс-релиз, я прочитал его – и узнал, что мой контракт был разорван. Лично я с Гюнтером не общался.

Что касается моего будущего, то мы изучим варианты и потом примем решение о том, что делать дальше. Одно могу сказать наверняка – в будущем я не хочу возвращаться в команду, где меня не хотят видеть», – заявил Мазепин.

Также россиянин рассказал, что после разрыва контракта несколько гонщиков «Формулы-1» поддержали его, отправив личные сообщения. В их числе Серхио Перес, Валттери Боттас, Карлос Сайнс и Джордж Расселл:

«Да, ребята просто прислали сообщения со словами поддержки, когда узнали, что я лишился места в «Формуле-1». Никакой политики, люди просто посочувствовали мне на личном уровне».

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