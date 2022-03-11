Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Окон лидирует после утренней сессии, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

В Бахрейне проходит второй день вторых предсезонных тестов «Формулы-1».

Сессия останавливалась красными флагами из-за возгорания болида Николаса Латифи («Уильямс»).

По итогам утренней сессии лучшее время показал Эстебан Окон («Альпин»).

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

11 марта 2022 года

2-й день

1. Эстебан Окон («Альпин») – 1.34,276 (59 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,90 (54)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,598 (45)

4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,744 (46)

5. Ландо Норрис («Макларен») +2,078 (29)

6. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,526 (44)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,711 (25)

8. Мик Шумахер («Хаас») +3,570 (23)

9. Джордж Расселл («Мерседес») +4,309 (67)

10. Николас Латифи («Уильямс») +5,569 (12)

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