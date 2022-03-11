Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Окон лидирует после утренней сессии, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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В Бахрейне проходит второй день вторых предсезонных тестов «Формулы-1».

Сессия останавливалась красными флагами из-за возгорания болида Николаса Латифи («Уильямс»).

По итогам утренней сессии лучшее время показал Эстебан Окон («Альпин»).

Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
11 марта 2022 года
2-й день
 
1. Эстебан Окон («Альпин») – 1.34,276 (59 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,90 (54)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,598 (45)
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,744 (46)
5. Ландо Норрис («Макларен») +2,078 (29)
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,526 (44)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,711 (25)
8. Мик Шумахер («Хаас») +3,570 (23)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +4,309 (67)
10. Николас Латифи («Уильямс») +5,569 (12)
 
 
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