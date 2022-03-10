Феттель представил шлем с сине-желтой расцветкой и словами песни Леннона Imagine

Гонщик выступает на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне в новом шлеме.

Феттель заменил традиционные для себя черную, красную и желтые полосы на синюю и желтую. В нижней части шлема расположены флаги множества государств, в верхней – слова песни Джона Леннона Imagine.

Первый болид новой «Ф-1» на трассе! Машина Феттеля стала живее и ярче, хоть и потеряла в элегантности

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram