Феттель представил шлем с сине-желтой расцветкой и словами песни Леннона Imagine

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Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель выступает на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне в новом шлеме.

Феттель заменил традиционные для себя черную, красную и желтые полосы на синюю и желтую. В нижней части шлема расположены флаги множества государств, в верхней – слова песни Джона Леннона Imagine.

Первый болид новой «Ф-1» на трассе! Машина Феттеля стала живее и ярче, хоть и потеряла в элегантности

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Фото: Jens Munser Designs

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