«Хаас» объявил о переходе Магнуссена – датчанин вернулся в «Ф-1» и заменит в команде Мазепина

Бывший пилот «Формулы-1» вернется в чемпионат. Датчанин в сезоне-2022 вновь будет выступать за «Хаас», где заменит покинувшего «Ф-1» Никиту Мазепина.

Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 до 2020 года, но перед прошлым сезоном в «Хаасе» приняли решение не продлевать с ним контракт. После ухода из «Ф-1» Магнуссен выступал в чемпионате спорткаров IMSA.

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