У «Мерседеса» лучший километраж на тестах «Ф-1» в Бахрейне, у «Макларена» – худший

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«Мерседес» проехал больше всех кругов на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне (385).

На счету Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла – 385 кругов. На втором месте расположилась «Альфа Таури» (371), на третьем – «Феррари» (349), а «Макларен», за который все три дня выступал Ландо Норрис, стал последним (200).

Количество кругов на тестах в Бахрейне, команды
 
1. «Мерседес» – 385 кругов
2. «Альфа Таури» – 371
3. «Феррари» – 349
4. «Альфа Ромео» – 343
5. «Астон Мартин» – 339
6. «Ред Булл» – 320
7. «Альпин» – 299
8. «Уильямс» – 258
9. «Хаас» – 253
10. «Макларен» – 200
 

Среди пилотов наибольший накат у Норриса (200 кругов), наименьший – у резервиста «Хааса» Пьетро Фиттипальди (47).

Количество кругов на тестах в Бахрейне, гонщики
 
1. Ландо Норрис («Макларен») – 200 кругов
2. Джордж Расселл («Мерседес») – 198
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 194
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 187
5. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 184
6. Серхио Перес («Ред Булл») – 181
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 180
8. Юки Цунода («Альфа Таури») – 177
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 173
10. Шарль Леклер («Феррари») – 169
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 166
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 159
13. Эстебан Окон («Альпин») – 153
14. Фернандо Алонсо («Альпин») – 146
15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 139
16. Николас Латифи («Уильямс») – 136
17. Алекс Албон («Уильямс») – 122
18. Мик Шумахер («Хаас») – 108
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 98
20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») – 47
 

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне: Ферстаппен показал лучшее время, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й, Норрис – 9-й

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