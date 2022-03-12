У «Мерседеса» лучший километраж на тестах «Ф-1» в Бахрейне, у «Макларена» – худший

«Мерседес» проехал больше всех кругов на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне (385).

На счету Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла – 385 кругов. На втором месте расположилась «Альфа Таури» (371), на третьем – «Феррари» (349), а «Макларен», за который все три дня выступал Ландо Норрис, стал последним (200).

Количество кругов на тестах в Бахрейне, команды

1. «Мерседес» – 385 кругов

2. «Альфа Таури» – 371

3. «Феррари» – 349

4. «Альфа Ромео» – 343

5. «Астон Мартин» – 339

6. «Ред Булл» – 320

7. «Альпин» – 299

8. «Уильямс» – 258

9. «Хаас» – 253

10. «Макларен» – 200

Среди пилотов наибольший накат у Норриса (200 кругов), наименьший – у резервиста «Хааса» Пьетро Фиттипальди (47).

Количество кругов на тестах в Бахрейне, гонщики

1. Ландо Норрис («Макларен») – 200 кругов

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 198

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 194

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 187

5. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 184

6. Серхио Перес («Ред Булл») – 181

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 180

8. Юки Цунода («Альфа Таури») – 177

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 173

10. Шарль Леклер («Феррари») – 169

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 166

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 159

13. Эстебан Окон («Альпин») – 153

14. Фернандо Алонсо («Альпин») – 146

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 139

16. Николас Латифи («Уильямс») – 136

17. Алекс Албон («Уильямс») – 122

18. Мик Шумахер («Хаас») – 108

19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 98

20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») – 47

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне: Ферстаппен показал лучшее время, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й, Норрис – 9-й

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