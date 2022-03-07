«Формула-1» продлила контракт на проведение Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле до 2025 года

объявила о продлении контракта на проведение -Романьи в Имоле.

Гонка, которая проводится на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, останется в календаре как минимум до конца 2025 года.

Первая гонка в Имоле прошла в 1980 году – тогда она называлась Гран-при Италии. С 1981 года этап получил название Гран-при Сан-Марино и проводился до 2006 года. Затем трасса потеряла место в календаре чемпионата, но вернулась в 2020 году, когда этап в Имоле использовали для замены одного из отмененных из-за пандемии Гран-при.

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