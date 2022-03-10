«Хаас» показал новую ливрею на сезон-2022

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«Хаас» выступает на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне с новой ливреей.

Перед сезоном-2022 американская команда показала расцветку в цветах бело-сине-красного флага, затем провела заключительный день тестов в Барселоне с белой ливреей. Теперь команда предпочла белый, красный и черный цвета.

«Наша настоящая ливрея на сезон-2022 ⚪️⚫️🔴», – написал «Хаас» в соцсетях.

Ранее «Хаас» разорвал контракт с Никитой Мазепиным и компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина. Российского гонщика заменит Кевин Магнуссен, на тестах также выступит резервист Пьетро Фиттипальди.

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Фото: твиттер команды «Хаас»

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