Льюис Хэмилтон: «Из того, что я видел – на Гран-при Бахрейна «Феррари» сделает дубль. Может, выиграет «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» рассказал, кого считает фаворитом Гран-при Бахрейна, который пройдет на следующей неделе, а также о трудностях, с которыми команда сталкивается на предсезонных тестах.

«Из того что я видел, я думаю, что на сделает дубль. Может быть, победит .

На тестах в Бахрейне нам пока приходится нелегко. Сегодня было ветрено, направление ветра тоже менялось, но в целом нам и правда тяжело. Ситуация с галопированием (в оригинале porpoising – подпрыгивание как на волнах) немного ухудшилась, так что мы просто прорабатываем различные сценарии. Стараемся понять, как нам удержать прижимную силу и при этом избежать подпрыгиваний болида, которые вы видели и на первых тестах, и видите здесь.

Относительно данной проблемы мы все в одной лодке. Кому-то удалось справиться чуть лучше других, но в целом командам все равно непросто. Покрытие трассы неровное и скользкое, на нем много песка, утром слишком жарко, а во второй половине дня поднимается порывистый ветер.

Вы и сами все видите на записях с бортовых камер, как машина постоянно подпрыгивает, как ее болтает, так что да, пока мы не слишком довольны, но мы стараемся приручить ее», – рассказал Хэмилтон.

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