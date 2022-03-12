Мазепин-старший продал 52 процента акций «Уралхима»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин продал контрольный пакет акций «Базовой химической компании «Уралхим» (БХК).

Отец бывшего пилота «Формулы-1» теперь владеет 48 процентами БХК. Ранее ему принадлежали 100 процентов акций.

Кроме этого, Мазепин сложил полномочия генерального директора АО «Объединенная химическая компания «Уралхим» (ОХК) – «дочки» БХК. Новым генеральным директором ОХК стал Дмитрий Коняев, новым председателем совета директоров – Димитрий Татьянин.

Ранее Мазепины попали в санкционный список ЕС. до недавнего времени являлся гонщиком «Хааса», компания его отца «Уралкалий» была титульным спонсором команды.

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