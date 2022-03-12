Джордж Расселл: «Ред Булл» и «Феррари» на шаг впереди «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» отметил скорость и .

Британец считает, что на предсезонных тестах конкуренты проявили себя лучше, а «Мерседесу» лишь предстоит найти скорость. В частности, Расселл выделил проблему так называемого «галопирования» болида.

«Машина сильно подскакивает, и пилотировать не слишком комфортно. Но комфорт для меня не важен, если есть скорость. Пока ее нет – мы, похоже, на шаг позади соперников. В ближайшую неделю нужно проделать большую работу, чтобы понять, почему «Ред Булл» и «Феррари» на шаг впереди.

Честно сказать, вряд ли они создали что-то исключительное, просто мы не так конкурентоспособны, как хотелось бы. «Феррари» и «Ред Булл» на своем месте, а мы отстаем», – подчеркнул Джордж.

Расселл не знает, будет ли «Мерседес» слегка модифицировать машину или фундаментально ее менять:

«Не особо понятно. Но вполне очевидно, где у нас проблемы. Достаточно посмотреть видео: болид сильно подпрыгивает и не попадает в рабочее окно. Команда упорно работает и пытается найти решение. Пока его нет, но это не значит, что мы не решим проблему перед гонкой или в течение сезона. Впереди длинный путь. Думаю, скорость где-то есть, нужно просто ее найти».

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