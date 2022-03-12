Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне: Ферстаппен показал лучшее время, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й, Норрис – 9-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам трех дней предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Гонщикам был доступен весь диапазон комплектов шин «Пирелли» – от самых жестких C1 до самых мягких C5.
Ферстаппен проехал быстрейший круг на C5, а Мик Шумахер («Хаас») и Шарль Леклер («Феррари»), также оказавшиеся в топ-3, ехали на C4. Лучшим представителем «Мерседеса» стал Джордж Расселл (пятое место на C5), пилот «Макларена» Ландо Норрис показал девятое время на C2, а его напарник Даниэль Риккардо пропустил тесты из-за коронавируса.
Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Бахрейне 10-12 марта
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.31,720 (C5, 3-й день тестов)
2. Мик Шумахер («Хаас») +0,521 (C4, 3-й)*
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,695 (C4, 3-й)
4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,978 (C4, 3-й)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +1,039 (C5, 3-й)
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,265 (C3, 3-й)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,282 (C5, 3-й)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,385 (C4, 3-й)
9. Ландо Норрис («Макларен») +1,471 (C2, 3-й)
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,487 (C4, 2-й)*
11. Карлос Сайнс («Феррари») +1,812 (C4, 2-й)
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,101 (C4, 3-й)
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,182 (C5, 1-й)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,239 (C4, 3-й)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,344 (C4, 2-й)
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,421 (C5, 2-й)
17. Эстебан Окон («Альпин») +2,556 (C4, 2-й)
18. Алекс Албон («Уильямс») +3,350 (C4, 1-й)
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,914 (C3, 3-й)
20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +5,702 (C2, 1-й)
* – Шумахер и Магнуссен проехали лучшие круги после окончания основных сессий
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