Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин вместе с отцом попал в новый санкционный список ЕС

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин вместе с отцом, основателем и владельцем компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным попал в новый санкционный список ЕС.
По информации Financial Times, в новый санкционный список попали 14 бизнесменов и 146 чиновников. Всех их, по мнению Евросоюза, объединяет тот фактор, что они считаются существенным источником финансирования для правительства РФ.
Мазепин должен был выступать в «Ф-1» в этом сезоне, но в «Хаасе» решили расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке, а также прекратить сотрудничество с компанией «Уралкалий».
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