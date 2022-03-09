Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин вместе с отцом попал в новый санкционный список ЕС

Бывший пилот «Формулы-1» вместе с отцом, основателем и владельцем компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным попал в новый санкционный список ЕС.

По информации Financial Times, в новый санкционный список попали 14 бизнесменов и 146 чиновников. Всех их, по мнению Евросоюза, объединяет тот фактор, что они считаются существенным источником финансирования для правительства РФ.

Мазепин должен был выступать в «Ф-1» в этом сезоне, но в решили расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке, а также прекратить сотрудничество с компанией «Уралкалий».

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