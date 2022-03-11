Риккардо целиком пропустит тесты в Бахрейне – гонщик сдал положительный тест на Covid-19

Пилот не примет участия во вторых предсезонных тестах, которые проходят в Бахрейне.

Риккардо пропустил первые два дня тестов из-за плохого самочувствия, однако в команде сохраняли позитивный настрой. Однако теперь в «Макларене» сообщили, что сегодня Риккардо сдал положительный тест на Covid-19.

Таким образом, завтра проведет за «Макларен» и третий, последний день тестов.

Пока остается не ясным, сможет ли Риккардо выступить на , который пройдет через неделю.

Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Сайнс показал лучшее время, Ферстаппен – 2-й, Стролл – 3-й, Хэмилтон – 4-й

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