Ферстаппен о болиде «Мерседеса»: «Уродливый, не правда ли?»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил находки «Мерседеса» на тестах в Бахрейне.

Чемпион «Формулы-1» своеобразно высказался о болиде немецкой команды с крайне компактными боковыми понтонами.

«Уродливый, не правда ли? – сказал Макс с улыбкой. – Это другой подход к машине. Остальные команды увидели это только сегодня. Если что, нам просто придется тормозить чуть позже».

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