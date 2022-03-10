«Ф-1» разорвала контракт с «Матч ТВ» и запретит доступ к F1 TV из России (RacingNews365)

Теги Формула-1 Гран-при России Дмитрий Мазепин Хаас Матч ТВ Никита Мазепин Авто

Болельщики из России не смогут легально смотреть «Формулу-1».

Как передает RacingNews365.com, «Формула-1» прекратила отношения с «Матч ТВ». Также серия запретит доступ к сервису F1 TV Pro из России.

Ранее «Хаас» разорвал контракт с Никитой Мазепиным и компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий», а «Ф-1» расторгла сделку на проведение Гран-при России.

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