«Ф-1» разорвала контракт с «Матч ТВ» и запретит доступ к F1 TV из России (RacingNews365)

Болельщики из России не смогут легально смотреть «Формулу-1».

Как передает RacingNews365.com, прекратила отношения с . Также серия запретит доступ к сервису F1 TV Pro из России.

Ранее разорвал контракт с и компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий», а «Ф-1» расторгла сделку на проведение .

Квят и другие гонщики из России бойкотируют сезон – считают условия федерации дискриминацией

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