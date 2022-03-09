Мазепин основал фонд для поддержки спортсменов «Мы соревнуемся как один» – туда поступят средства, которые должен вернуть «Хаас»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что совместно с компанией «Уралкалий» основал фонд «Мы соревнуемся как один» для поддержки спортсменов.

Фонд будет основан на средства, которые компания «Уралкалий» собиралась перечислить «Хаасу» в рамках контракта на работу в качестве титульного спонсора.

Как уже сообщалось ранее, большая часть данных средств уже поступила на счета и в «Уралкалий» требуют от американской команды их возврата в связи с решением разорвать контракт в одностороннем порядке.

После разрыва контракта со стороны американской команды в «Уралкалий» сделали заявление, в котором заявили о готовности подать в суд в случае не возврата средств, которые поступили на счета «Хааса» еще до начала сезона.

«Что касается происходящего (в Украине), то у меня есть друзья и знакомые по обе стороны этой ситуации. Так что я бы не хотел делать публичных заявлений по этому вопросу. Я уже делал официальное заявление, больше я не могу ничего добавить.

Но основал я этот фонд как раз по причине того, что для меня ценны все люди, и у каждого должно быть право сохранять нейтральный статус. И не важно, идет ли речь о спортсменах или людях из других сфер. Это моя позиция. Больше мне нечего добавить», – рассказал Мазепин.

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