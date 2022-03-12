«Альпин» разрешил Пиастри выступить за «Макларен», если Риккардо пропустит Гран-при Бахрейна

«Альпин» заявил, что сможет воспользоваться услугами своего резервного гонщика Оскара Пиастри.

пропустил тесты в Бахрейне из-за коронавируса. «Макларен» ожидает, что австралиец поправится к . Если это не произойдет, команде потребуется замена.

«Мы хотим предоставить максимальные возможности своим молодым гонщикам, поэтому согласились, что «Макларен» может позвать резервиста , если один из их боевых гонщиков не сможет выступать», – говорится в заявлении французской команды.

Пиастри – соотечественник Риккардо и обладатель титулов в «Формуле-Рено», «Формуле-3» и «Формуле-2».

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