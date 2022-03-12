«Альпин» разрешил Пиастри выступить за «Макларен», если Риккардо пропустит Гран-при Бахрейна

«Альпин» заявил, что «Макларен» сможет воспользоваться услугами своего резервного гонщика Оскара Пиастри.
Даниэль Риккардо пропустил тесты в Бахрейне из-за коронавируса. «Макларен» ожидает, что австралиец поправится к Гран-при Бахрейна. Если это не произойдет, команде потребуется замена.
«Мы хотим предоставить максимальные возможности своим молодым гонщикам, поэтому согласились, что «Макларен» может позвать резервиста «Альпин» Оскара Пиастри, если один из их боевых гонщиков не сможет выступать», – говорится в заявлении французской команды.
Пиастри – соотечественник Риккардо и обладатель титулов в «Формуле-Рено», «Формуле-3» и «Формуле-2».
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