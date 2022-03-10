Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Леклер – лучший в утренней сессии, Албон – 2-й, Феттель – 3-й

В Бахрейне проходит первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завершил утреннюю сессию с лучшим временем. Также в топ-3 вошли Алекс Албон («Уильямс») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»). «Хаас» не участвовал в утренней сессии из-за проблем с доставкой оборудования.

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

10 марта 2022 года

1-й день

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.34,531 (64 круга)

2. Алекс Албон («Уильямс») +0,539 (53)

3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,175 (38)

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,446 (70)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,834 (62)

6. Эстебан Окон («Альпин») +2,237 (42)

7. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,633 (54)

8. Ландо Норрис («Макларен») +3,049 (21)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,357 (44)

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

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