Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Леклер – лучший в утренней сессии, Албон – 2-й, Феттель – 3-й

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В Бахрейне проходит первый день вторых предсезонных тестов «Формулы-1».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завершил утреннюю сессию с лучшим временем. Также в топ-3 вошли Алекс Албон («Уильямс») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»). «Хаас» не участвовал в утренней сессии из-за проблем с доставкой оборудования.

Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
10 марта 2022 года
1-й день
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.34,531 (64 круга)
2. Алекс Албон («Уильямс») +0,539 (53)
3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,175 (38)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,446 (70)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,834 (62)
6. Эстебан Окон («Альпин») +2,237 (42)
7. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,633 (54)
8. Ландо Норрис («Макларен») +3,049 (21)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,357 (44)
 

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

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