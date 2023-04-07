Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» встретится с «Новой генерацией», «Синара» против «Ухты», другие матчи
7 апреля пройдут матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
18-й тур
Кристалл – Газпром-Югра – 14.00
Норильский никель – Новая генерация – 15.00
Сибиряк – КПРФ – 17.00
Синара – Ухта – 17.00
Тюмень – Торпедо – 19.30
Турнирное положение: КПРФ – 65 очков (33 игры), Норильский никель – 65 (34), Синара – 61 (34), Газпром-Югра – 58 (34), Ухта – 53 (34), Тюмень – 51 (34), Торпедо – 50 (34), Новая генерация – 37 (34), Кристалл – 20 (34), Сибиряк – 7 (34).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии