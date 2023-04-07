Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» встретится с «Новой генерацией», «Синара» против «Ухты», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Мини-футбол

7 апреля пройдут матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

18-й тур

КристаллГазпром-Югра – 14.00

 

Норильский никель – Новая генерация – 15.00

 

СибирякКПРФ – 17.00

 

СинараУхта – 17.00

 

ТюменьТорпедо – 19.30

 

Турнирное положение: КПРФ – 65 очков (33 игры), Норильский никель – 65 (34), Синара – 61 (34), Газпром-Югра – 58 (34), Ухта – 53 (34), Тюмень – 51 (34), Торпедо – 50 (34), Новая генерация – 37 (34), Кристалл – 20 (34), Сибиряк – 7 (34).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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