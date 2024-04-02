Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Синара» сыграет с «Ухтой», КПРФ против «Тюмени», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Норильский никель Тюмень результаты КПРФ Ухта Торпедо Мини-футбол

3-6 апреля пройдут матчи 18-го тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

18-й тур

Первые матчи 

3 апреля

Синара – Ухта – 18.00

 

5 апреля

Норильский никель – Торпедо – 15.00

 

КПРФ – Тюмень – 19.30

 

Вторые матчи 

4 апреля 

Синара – Ухта – 17.00

 

6 апреля 

Норильский никель – Торпедо – 13.00

 

КПРФТюмень – 14.00

 

Турнирное положение: Ухта – 92 очка (37 игр), Газпром-Югра – 83 (39), КПРФ – 64 (38), Торпедо – 65 (36), Норильский никель – 64 (37), Тюмень – 60 (37), Синара – 58 (36), Новая генерация – 53 (40), ЛКС – 40 (39), Сибиряк – 39 (40), Сиб-Транзит – 37 (40), Кристалл – 33 (39).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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