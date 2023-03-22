Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Торпедо», «Сибиряк» против «Тюмени», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Мини-футбол

С 23 по 25 марта пройдут матчи 16-го тура чемпионата России по мини-футболу. 

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

16-й тур

Первые матчи 

23 марта

Газпром-ЮграТорпедо – 19.00

 

24 марта 

Сибиряк – Тюмень – 15.00

 

Ухта – Новая генерация – 19.00

 

25 марта

СинараКПРФ – 11.00

 

Норильский никель – Кристалл – 13.00

 

Вторые матчи 

24 марта

Газпром-Югра – Торпедо – 19.00

 

25 марта

Сибиряк – Тюмень – 15.00

 

Ухта – Новая генерация – 15.00

 

Турнирное положение: КПРФ – 64 очка (30 игр), Норильский никель – 53 (30), Газпром-Югра – 51 (30), Синара – 51 (30), Торпедо – 48 (30), Ухта – 47 (30), Тюмень – 38 (30), Новая генерация – 36 (30), Кристалл – 20 (30), Сибиряк – 7 (30).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий