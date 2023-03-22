Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Торпедо», «Сибиряк» против «Тюмени», другие матчи

С 23 по 25 марта пройдут матчи 16-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

16-й тур

Первые матчи

23 марта

– – 19.00

24 марта

Сибиряк – – 15.00

Ухта – генерация – 19.00

25 марта

– – 11.00

никель – – 13.00

Вторые матчи

24 марта

Газпром-Югра – Торпедо – 19.00

25 марта

– Тюмень – 15.00

– Новая генерация – 15.00

Турнирное положение: КПРФ – 64 очка (30 игр), Норильский никель – 53 (30), Газпром-Югра – 51 (30), Синара – 51 (30), Торпедо – 48 (30), Ухта – 47 (30), Тюмень – 38 (30), Новая генерация – 36 (30), Кристалл – 20 (30), Сибиряк – 7 (30).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.