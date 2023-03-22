Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Торпедо», «Сибиряк» против «Тюмени», другие матчи
С 23 по 25 марта пройдут матчи 16-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
16-й тур
Первые матчи
23 марта
Газпром-Югра – Торпедо – 19.00
24 марта
Сибиряк – Тюмень – 15.00
Ухта – Новая генерация – 19.00
25 марта
Синара – КПРФ – 11.00
Норильский никель – Кристалл – 13.00
Вторые матчи
24 марта
Газпром-Югра – Торпедо – 19.00
25 марта
Сибиряк – Тюмень – 15.00
Ухта – Новая генерация – 15.00
Турнирное положение: КПРФ – 64 очка (30 игр), Норильский никель – 53 (30), Газпром-Югра – 51 (30), Синара – 51 (30), Торпедо – 48 (30), Ухта – 47 (30), Тюмень – 38 (30), Новая генерация – 36 (30), Кристалл – 20 (30), Сибиряк – 7 (30).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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