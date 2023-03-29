Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Синара» сыграет с «Новой генерацией», «Тюмень» против «Кристалла», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты Первый канал Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Мини-футбол

С 30 марта по 2 апреля пройдут матчи 17-го тура чемпионата России по мини-футболу. 

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

17-й тур

Первые матчи

30 марта 

Синара – Новая генерация – 17.00

 

31 марта

Тюмень – Кристалл – 18.00

 

КПРФГазпром-Югра – 19.30

 

ТорпедоУхта – 20.00

 

1 апреля

Норильский никель – Сибиряк – 15.00

 

Вторые матчи 

31 марта

Синара – Новая генерация – 17.00

 

1 апреля

Тюмень – Кристалл – 14.00

 

Торпедо – Ухта – 15.30

 

КПРФ – Газпром-Югра – 16.00

 

2 апреля

Норильский никель – Сибиряк – 13.00

 

Турнирное положение: КПРФ – 65 очков (32 игры), Норильский никель – 59 (32), Газпром-Югра – 55 (32), Синара – 55 (32), Ухта – 51 (32), Торпедо – 49 (32), Тюмень – 44 (32), Новая генерация – 37 (32), Кристалл – 20 (32), Сибиряк – 7 (32).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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