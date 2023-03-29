Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Синара» сыграет с «Новой генерацией», «Тюмень» против «Кристалла», другие матчи
С 30 марта по 2 апреля пройдут матчи 17-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
17-й тур
Первые матчи
30 марта
Синара – Новая генерация – 17.00
31 марта
Тюмень – Кристалл – 18.00
КПРФ – Газпром-Югра – 19.30
Торпедо – Ухта – 20.00
1 апреля
Норильский никель – Сибиряк – 15.00
Вторые матчи
31 марта
Синара – Новая генерация – 17.00
1 апреля
Тюмень – Кристалл – 14.00
Торпедо – Ухта – 15.30
КПРФ – Газпром-Югра – 16.00
2 апреля
Норильский никель – Сибиряк – 13.00
Турнирное положение: КПРФ – 65 очков (32 игры), Норильский никель – 59 (32), Газпром-Югра – 55 (32), Синара – 55 (32), Ухта – 51 (32), Торпедо – 49 (32), Тюмень – 44 (32), Новая генерация – 37 (32), Кристалл – 20 (32), Сибиряк – 7 (32).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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