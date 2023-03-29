Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Синара» сыграет с «Новой генерацией», «Тюмень» против «Кристалла», другие матчи

С 30 марта по 2 апреля пройдут матчи 17-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

17-й тур

Первые матчи

30 марта

– Новая генерация – 17.00

31 марта

– Кристалл – 18.00

– – 19.30

– – 20.00

1 апреля

Норильский никель – Сибиряк – 15.00

Вторые матчи

31 марта

Синара – генерация – 17.00

1 апреля

Тюмень – – 14.00

Торпедо – Ухта – 15.30

КПРФ – Газпром-Югра – 16.00

2 апреля

никель – – 13.00

Турнирное положение: КПРФ – 65 очков (32 игры), Норильский никель – 59 (32), Газпром-Югра – 55 (32), Синара – 55 (32), Ухта – 51 (32), Торпедо – 49 (32), Тюмень – 44 (32), Новая генерация – 37 (32), Кристалл – 20 (32), Сибиряк – 7 (32).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.