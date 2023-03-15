Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. КПРФ встретится с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» против «Синары», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Мини-футбол

16-19 марта пройдут матчи 15-го тура чемпионата России по мини-футболу. 

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

15-й тур

Первые матчи 

16 марта 

КПРФ – Норильский никель – 19.30

 

17 марта

ТюменьНовая генерация – 17.00

 

Торпедо – Сибиряк – 19.00

 

Кристалл – Ухта – 19.30

 

18 марта

Газпром-Югра – Синара – 13.00

 

Вторые матчи 

17 марта

КПРФНорильский никель – 19.30

 

18 марта

Тюмень – Новая генерация – 14.00

 

Торпедо – Сибиряк – 17.30

 

Кристалл – Ухта – 19.30

 

19 марта

Газпром-Югра – Синара – 13.00

 

Турнирное положение: КПРФ – 58 очков (28 игр), Норильский никель – 53 (28) , Синара – 50 (28), Газпром-Югра – 47 (28), Торпедо – 44 (28), Ухта – 43 (28), Тюмень – 34 (28), Новая генерация – 35 (28), Кристалл – 19 (28), Сибиряк – 6 (28)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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1 комментарий

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africanio
Хоть где-то КПРФ побеждает
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