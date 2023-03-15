Мини-футбол. Чемпионат России. 15-й тур. КПРФ встретится с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» против «Синары», другие матчи
16-19 марта пройдут матчи 15-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
15-й тур
Первые матчи
16 марта
КПРФ – Норильский никель – 19.30
17 марта
Тюмень – Новая генерация – 17.00
Торпедо – Сибиряк – 19.00
Кристалл – Ухта – 19.30
18 марта
Газпром-Югра – Синара – 13.00
Вторые матчи
17 марта
КПРФ – Норильский никель – 19.30
18 марта
Тюмень – Новая генерация – 14.00
Торпедо – Сибиряк – 17.30
Кристалл – Ухта – 19.30
19 марта
Газпром-Югра – Синара – 13.00
Турнирное положение: КПРФ – 58 очков (28 игр), Норильский никель – 53 (28) , Синара – 50 (28), Газпром-Югра – 47 (28), Торпедо – 44 (28), Ухта – 43 (28), Тюмень – 34 (28), Новая генерация – 35 (28), Кристалл – 19 (28), Сибиряк – 6 (28)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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