Сергей Лавров: «Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада продолжается, и не похоже, что скоро завершится»
Сергей Лавров считает неприемлемой политизацию спорта.
«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится», – сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
Глава МИД РФ вместе с Дачичем посетит матч Россия – Сербия, который пройдет сегодня в Москве.
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Запад говорит: "не надо политизировать спорт"
Россия говорит: "не надо политизировать спорт"
Запад: политизирует спорт
Россия: политизирует спорт.