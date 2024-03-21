Сергей Лавров: «Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада продолжается, и не похоже, что скоро завершится»

Сергей Лавров считает неприемлемой политизацию спорта.

«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится», – сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

Глава МИД РФ вместе с Дачичем посетит матч Россия – Сербия, который пройдет сегодня в Москве.

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