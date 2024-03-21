Сергей Лавров: «Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада продолжается, и не похоже, что скоро завершится»

Теги Сергей Лавров Политика Легкая атлетика

Сергей Лавров считает неприемлемой политизацию спорта.

«Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада при поддержке международных чиновников продолжается, и не похоже, что она скоро завершится», – сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

Глава МИД РФ вместе с Дачичем посетит матч Россия – Сербия, который пройдет сегодня в Москве.

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33 комментария
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Ну тут всё прекрасно: один политик на встрече с другим политиком перед матчем, на который они собрались вместе сходить, говорит о недопустимости смешивать спорт и политику.
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В стране проходят путинги,Ками зовет на выборы,в ГД спортсменов больше, чем в любом парламенте мира.Весь олимпийский спорт кроме тенниса сидит на бюджете, но политизируют на западе
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Одна и та же шарманка.. " запад всегда и во всем виноват".. Самим еще не надоело ?
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Вот и не политизируй
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Ответ Водопад
Одна и та же шарманка.. " запад всегда и во всем виноват".. Самим еще не надоело ?
Так в этом весь смысл же. Народную ненависть отвести от себя, перекинуть на других. Так было, есть и будет
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разнесли уже всю восточную Украину ,а все им запад виноват
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Ответ Vvild
Ну тут всё прекрасно: один политик на встрече с другим политиком перед матчем, на который они собрались вместе сходить, говорит о недопустимости смешивать спорт и политику.
идут как простые болельщики по тикетам и оформленному фанайди например ))))))))))
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Как не скоро?! А говорили вот-вот замёрзнут и приползут?...
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А почему Лавров подыскивает себе место для проживания на пенсии на этом плохом западе?)
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Язык не болит? Одно и то же повторять?
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Собственно, почему тогда о спорте говорит министр иностранных дел ?
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Комментарий скрыт
Так почему об этом Лавров заявил представителю Сербии, а не Израиля❓🤔
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Скоро постов о политизации спорта будет больше, чем новостей о самом спорте.
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Д.бил, бл…)))
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Видимо, потому что общался с представителем Сербии, нет?
Т.е. в надежде, что представитель Сербии раньше него встретится с кем-либо из Израиля❓
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Ответ catcher69
идут как простые болельщики по тикетам и оформленному фанайди например ))))))))))
А разговор журналист в пабе подслушал)
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Говорящая лошадь опять бредит
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Похоже сво не закончат в ближайшее время...
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Всегда смешно
Запад говорит: "не надо политизировать спорт"
Россия говорит: "не надо политизировать спорт"

Запад: политизирует спорт
Россия: политизирует спорт.
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совсем не похоже..!!!!!!!!!!!!!!!
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Сказал политик…
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Сказал это глядя в зеркало
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Когда же они уже заткнутся? Сначала толкают используют спортсменов в своей пропаганде, а потом говорят "спорт вне политики". Спорт уже давно превратили в политический цирк, причем со всех сторон. Надо развивать коммерческие лиги, чтобы команды соревновались и атлеты, а не страны.
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Как тонко он вуалирует окончание сво
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Они там все раз в неделю одну и ту же чепуху по кругу заливают
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Ответ KMR
В стране проходят путинги,Ками зовет на выборы,в ГД спортсменов больше, чем в любом парламенте мира.Весь олимпийский спорт кроме тенниса сидит на бюджете, но политизируют на западе
не забывает про Путин Тим))
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Ответ NickN
Так в этом весь смысл же. Народную ненависть отвести от себя, перекинуть на других. Так было, есть и будет
87,28 % народной ненависти.. ))))
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Ответ ПавелАвер
разнесли уже всю восточную Украину ,а все им запад виноват
Всю надо, а не только восточную,хз, чего все в кошки мышки играют...
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