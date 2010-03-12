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    Богомоев, Уришев, Жербаев, Валиев и Максаров — победители международного турнира на призы главы республики Бурятия

    Теги вольная борьба Анзор Уришев Кахабер Хубежты Александр Богомоев

    11 марта в Улан-Удэ завершился международный турнир на призы главы республики Бурятия. Прошли соревнования в весовых категориях до 61, 70, 79, 92 и 125 кг. Финальной схватки в супертяжелом весе не состоялось: из-за травмы Алана Хугаева, победа без борьбы досталась Цыбику Максарову. Аналогично и в весе до 79 кг победителем вышел Радик Валиев. Досрочную победу в весе до 92 кг в финале одержал Анзор Уришев. Также победили Александр Богомоев (до 61 кг) и Евгений Жербаев (до 70 кг). WRESTRUS.RU сообщает составы имена всех победителей и призеров.

    11 марта, Улан-Удэ.

    Вольная борьба. Международный турнир на призы главы республики Бурятия.

    До 61 кг. 1. Александр Богомоев. 2. Зелимхан Абакаров.

    3. Ефим Кормильцев (все — Россия) и Ньургун Скрябин (Белоруссия).

    До 70 кг. 1. Евгений Жербаев. 2. Алибек Акбаев.

    3. Алексей Боровицкий и Роланд Ондар (все — Россия).

    До 79 кг. 1. Радик Валиев. 2. Хусейн Суюнчев.

    3. Кахабер Хубежты и Алексей Сабидаев (все — Россия).

    До 92 кг. 1. Анзор Уришев. 2. Тимур Баторов.

    3. Алихан Жабраилов (все — Россия) и Ульзисайхан Баасанцогт (Монголия).

    До 125 кг. 1. Цыбик Максаров. 2. Алан Хугаев.

    3. Балдан Цыжипов (все — Россия) и Золбоо Нацагсурен (Монголия).

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