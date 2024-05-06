В оргкомитете Олимпиады-2024 опровергли причастность к недопуску волонтеров из России

Оргкомитет Олимпиады-2024 отверг причастность к недопуску российских волонтеров.

Ранее стало известно, что россияне, подававшие заявку на участие в волонтерской программе Олимпийских игр в Париже, получили отказ.

В марте министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что более 700 человек получили отказ в аккредитации в связи с «нехорошими намерениями» кандидатов в волонтеры.

«Хотя оргкомитет « » не является участником процесса обоснования этих административных решений, их характер означает, что мы обязаны исключить из программы волонтеров любого человека, не получившего необходимый допуск.

Процесс проверки распространяется на весь персонал «Парижа-2024», а также на всех аккредитованных участников Игр, в частности, волонтеров», – заявили в оргкомитете.