Мамиашвили об инциденте с избиением ученика тренером из Дагестана: «То, что мы увидели, не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей»

Михаил Мамиашвили высказался об инциденте с избиением ребенка тренером по борьбе.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с тренером из Дагестана, который избил своего ученика из-за поражения в схватке на соревнованиях по борьбе в Оренбурге.

«Соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. Вопрос в другом – как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи – это в голове не укладывается.

Мы на связи с министром спорта Дагестана Сажидом Сажидовым, с президентом Федерации спортивной борьбы Дагестана Омаром Муртузалиевым – все меры, которые зависят от нас, будут приняты.

Я – сторонник профессионального, ответственного отношения. Большой спорт – это насилие над собой. Но в том-то и искусство и благородная миссия тренера – помочь ребенку, научить его справляться как с поражениями, так и с победами – они тоже подчас несут разрушительную силу для растущей личности.

Предел есть всему, и то, что мы увидели, не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей», – сказал президент .

В пресс-службе прокуратуры Оренбургской области сообщили, что прокуратура Ленинского района Оренбурга установила контроль за процессуальной проверкой по факту избиения тренером ребенка.

«Органам прокуратуры области предстоит оценить законность принятого решения, а также полноту и своевременность действий ответственных за проведение спортивного мероприятия лиц», – добавили в надзорном ведомстве.