Мамиашвили о выступлении Садулаева на ЧР: «Проблемы, связанные с допуском на соревнования, не добавляют уверенности»

Теги вольная борьба Михаил Мамиашвили чемпионат России Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Р-Спорт Борьба

Мамиашвили оценил выступление Садулаева на чемпионате России по борьбе.

Накануне двукратный олимпийский чемпион выиграл золото на чемпионате страны в весовой категории до 97 килограммов, победив Алихана Жабраилова. 

«Если говорить о финальной схватке Абдулрашида, то не надо сбрасывать со счетов уровень борьбы и степень готовности Алихана Жабраилова. Он чемпион мира и Европы, да, в весовой категории до 92 килограммов, но тем не менее.

Парень в апреле завоевал олимпийскую лицензию, он тоже имеет право претендовать на участие в Играх в Париже и, конечно же, старается это право реализовать. Но Абдулрашид еще доберет свои кондиции.

Понятно, что он (Садулаева) выступает после тяжелейшей травмы шеи. И проблемы, связанные с тем, что утром ты борешься, а вечером нет, сегодня тебя допускают к участию в соревнованиях, а завтра не допускают, тоже не добавляют уверенности, что тебя допустят к Олимпиаде.

Пока мы находимся в таких условиях, которые нам предлагаются. Но он мужественный парень», – сказал Мамиашвили. 

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