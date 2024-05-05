Мамиашвили о выступлении Садулаева на ЧР: «Проблемы, связанные с допуском на соревнования, не добавляют уверенности»

Мамиашвили оценил выступление Садулаева на чемпионате России по борьбе.

Накануне двукратный олимпийский чемпион выиграл золото на чемпионате страны в весовой категории до 97 килограммов, победив Алихана Жабраилова.

«Если говорить о финальной схватке Абдулрашида, то не надо сбрасывать со счетов уровень борьбы и степень готовности Алихана Жабраилова. Он чемпион мира и Европы, да, в весовой категории до 92 килограммов, но тем не менее.

Парень в апреле завоевал олимпийскую лицензию, он тоже имеет право претендовать на участие в Играх в Париже и, конечно же, старается это право реализовать. Но Абдулрашид еще доберет свои кондиции.

Понятно, что он (Садулаева) выступает после тяжелейшей травмы шеи. И проблемы, связанные с тем, что утром ты борешься, а вечером нет, сегодня тебя допускают к участию в соревнованиях, а завтра не допускают, тоже не добавляют уверенности, что тебя допустят к Олимпиаде.

Пока мы находимся в таких условиях, которые нам предлагаются. Но он мужественный парень», – сказал Мамиашвили.