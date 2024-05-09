Михаил Мамиашвили: «Мы должны ехать на Олимпиаду только в случае, если это принесет пользу, а не внесет раздрай среди любителей спорта»

Михаил Мамиашвили рассказал, в каком случае стоит ехать на Олимпиаду-2024.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Российские спортсмены смогут выступить там, если получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

– Все больше людей начинают высказывать свои сомнения, что российские спортсмены доедут до Парижа по неспортивным причинам. У вас есть уверенность, что борцы точно доедут и никто не будет строить козни?

– На сегодняшний день нам нужно сделать для себя один вывод: нужно взвесить за и против. Мы должны ехать на Олимпиаду только в том случае, если это принесет пользу, а не внесет раздрай среди болельщиков и любителей спорта.

Мы должны сделать все так, чтобы это было полезно для болельщиков и людей. Понимаете, настолько все перемешано, со всеми сложностями приходится сталкиваться. Политизированность ситуации просто зашкаливает.

Например, на недавнем мероприятии меня несколько иностранных журналистов спросили: «Как в команде относятся к главе российского государства?» Я сказал им очень внимательно посмотреть результаты голосования на президентских выборах и что не нужно задавать эти вопросы, чтобы не ставить себя в неловкое положение.

У нас двух мнений быть не может, любая команда – часть великой страны и народа, который находится в ожидании решения задач, которые ставит президент страны, – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?