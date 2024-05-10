Михаил Мамиашвили: «На отборочном турнире к ОИ в Стамбуле собрался весь цвет мировой борьбы. А Украины нет – они сами себя изолировали»

Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества.

С 9 по 12 мая в Стамбуле проходит заключительный олимпийский квалификационный турнир по борьбе. Спортсмены из России выступают на нем в нейтральном статусе.

«Сегодня здесь, в Стамбуле, на отборочном турнире к Олимпийским играм собрался весь цвет мировой борьбы. Из России, США, Ирана, ведущих стран Африки и Азии.

А Украины нет, они сами себя изолировали от всего борцовского мира. Ради чего? Видимо, они так проинструктированы. К сожалению, они сами вычеркнули себя из мирового борцовского сообщества», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России ( ) .