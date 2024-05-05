Российских борцов Степанова и Кутузова не допустили к участию в квалификационном турнире на Олимпиаду-2024

Теги греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Париж-2024 Сергей Степанов Борьба

Российские борцы Степанов и Кутузов не были допущены к отбору на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Мы сейчас боремся за весовую категорию до 77 килограммов. Потому что у нас нет никаких разъяснений, почему два наших лидера в этом весе, Сергей Степанов и Сергей Кутузов, к сожалению, не имеют пока возможности выезжать на международные соревнования.

Тем не менее мы должны завоевать все четыре оставшиеся путевки на Олимпийские игры в Париже», – сказал Мамиашвили.

В весовых категориях до 60, 67, 77 и 97 кг в греко-римской борьбе путевки на Игры можно будет выиграть на заключительном квалификационном турнире, который пройдет 9-12 мая в Стамбуле.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий