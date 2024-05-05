Российских борцов Степанова и Кутузова не допустили к участию в квалификационном турнире на Олимпиаду-2024

Российские борцы Степанов и Кутузов не были допущены к отбору на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Мы сейчас боремся за весовую категорию до 77 килограммов. Потому что у нас нет никаких разъяснений, почему два наших лидера в этом весе, Сергей Степанов и Сергей Кутузов, к сожалению, не имеют пока возможности выезжать на международные соревнования.

Тем не менее мы должны завоевать все четыре оставшиеся путевки на Олимпийские игры в Париже», – сказал Мамиашвили.

В весовых категориях до 60, 67, 77 и 97 кг в греко-римской борьбе путевки на Игры можно будет выиграть на заключительном квалификационном турнире, который пройдет 9-12 мая в Стамбуле.