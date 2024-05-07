«Мы должны защищать наших детей». В Федерации борьбы Дагестана прокомментировали избиение юного спортсмена тренером

В Федерации борьбы Дагестана прокомментировали избиение спортсмена тренером.

«Мы в курсе этой ситуации и сейчас проводим разбирательство. Это произошло на турнире в Орле. Этот человек – не тренер, он не имеет соответствующего образования. Он поехал на соревнованиях как родитель и избивал своего сына, они оба из селения Карабудахкент.

Мы примем все меры для того, чтобы он был полностью отстранен от всех спортивных соревнований. И это наказание должно для всех стать серьезным уроком. Мы должны не только тренировать и мотивировать наших детей, но и защищать их.

Решение будет принято, когда встретимся с этим человеком», – сказал исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов.

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