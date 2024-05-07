«Мы должны защищать наших детей». В Федерации борьбы Дагестана прокомментировали избиение юного спортсмена тренером

Теги происшествия MMA Бокс/MMA/UFC

В Федерации борьбы Дагестана прокомментировали избиение спортсмена тренером.

«Мы в курсе этой ситуации и сейчас проводим разбирательство. Это произошло на турнире в Орле. Этот человек – не тренер, он не имеет соответствующего образования. Он поехал на соревнованиях как родитель и избивал своего сына, они оба из селения Карабудахкент.

Мы примем все меры для того, чтобы он был полностью отстранен от всех спортивных соревнований. И это наказание должно для всех стать серьезным уроком. Мы должны не только тренировать и мотивировать наших детей, но и защищать их.

Решение будет принято, когда встретимся с этим человеком», – сказал исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов.

Дагестанский тренер избил воспитанника из-за поражения на соревнованиях

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8 комментариев
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«Он родитель, а не тренер»
«Мы отстраним его от соревнований»
как вы собираетесь отстранить человека, который к вам отношения не имеет?🤔🤔
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Там такое дело не редкость
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Нормально он сынишке с ноги в котелок зарядил😥🦶
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Ответ Pro_Zenit_7
«Он родитель, а не тренер» «Мы отстраним его от соревнований» как вы собираетесь отстранить человека, который к вам отношения не имеет?🤔🤔
Не допускать. Можно и на трибуну не пустить.
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жи - вотные
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Почему высказывания дагестанских тренеров и спорт-руководителей - самые лживые ?
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Ответ fan_stepan
Там такое дело не редкость
В России?)
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