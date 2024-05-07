Британские эксперты заявили о риске терактов на Олимпиаде-2024 из-за неэффективной системы борьбы с дронами

Британские эксперты заявили о риске терактов на Олимпиаде из-за дронов.

По их мнению, система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов Parade, предназначенная для использования на Играх-2024, недостаточно эффективна.

Parade была разработана французским концерном Thales за 350 млн евро.

Сообщается, что система способна обнаруживать только каждый третий беспилотник в условиях плотной городской застройки, что повышает риск возможных террористических атак.

Как отметил один из специалистов, знакомый с ходом испытаний системы Parade, она может принять за беспилотники вентиляторы кондиционеров, а также обнаруживает аппараты лишь на расстоянии до 800 м.

По информации The Times, Parade уже использовалась для обеспечения безопасности во время чемпионата мира-2023 по регби во Франции. Тогда система зафиксировала 55 случаев использования беспилотников без разрешения на эксплуатацию.

Несмотря на недостатки, Parade будет использоваться во время Олимпийских игр в Париже. Кроме нее, на Играх-2024 будут задействованы британские системы радиоэлектронного подавления аппаратов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.