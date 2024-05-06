Михаил Мамиашвили: «Нам в сложной борьбе удалось добиться того, чтобы Кутузов был допущен к отбору на Олимпиаду»

Российский борец греко-римского стиля Кутузов допущен к отбору на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Нам в сложной борьбе удалось добиться того, чтобы Сергей Кутузов был допущен (Объединенным миром борьбы – UWW) к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм в весовой категории до 77 килограммов.

Но при этом самое непонятное: как и на каких основаниях такое решение принимается. Надеюсь, что нам также удастся добиться положительного результата и по некоторым другим отстраненным спортсменам», – сказал Мамиашвили.